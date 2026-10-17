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ÇOSB'de 18. futbol, 16. tenis turnuvası ödül töreniyle sona erdi

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ÇOSB'de 18. futbol, 16. tenis turnuvası ödül töreniyle sona erdi
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ÇOSB'nin 18. Geleneksel Futbol Turnuvası ile 16. Geleneksel Tenis Turnuvası, ödül töreni ve kokteylle sona erdi. Törene bölge yöneticileri, firma temsilcileri ve sporcular katıldı; Bölge Müdürü Baykal turnuvaların centilmence geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Futbol Turnuvası ile 16. Geleneksel Tenis Turnuvası, ödül töreni ve kokteyl programıyla sona erdi.

ÇOSB'de düzenlenen törene, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İlyas Kum, Bölge Müdürü F. Çiğdem Baykal, bölge yöneticileri, katılımcı firmaların temsilcileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan ÇOSB Bölge Müdürü Baykal, sanayi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de bölgedeki kurumlar arasındaki bağların güçlendirildiğini belirtti.

Baykal, turnuvaların centilmence mücadelelere sahne olduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçen ÇOSB Yönetim Kuruluna, turnuva komitesine, katılımcı sanayi kuruluşlarına ve sporculara teşekkür etti.

Programda, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür edildi.

Turnuvalar, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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