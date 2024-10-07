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Çorumlu İş İnsanları Platformu, Ekonomiye Katkı İçin Bir Araya Geldi

Çorumlu İş İnsanları Platformu, Ekonomiye Katkı İçin Bir Araya Geldi
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Antalya'da bulunan Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla aylık toplantıda bir araya geldi. Platform Başkanı Halil Güvenbaş, iş insanlarının güç birliği yaparak sorunları tartıştıklarını ve çözümler ürettiklerini söyledi.

Antalya'da bulunan Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldi.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen aylık toplantıda platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Her ay bir araya gelerek, sorunları ve çözümleri tartıştıklarını belirten Güvenbaş, iş insanlarının güç birliği oluşturdukları takdirde ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

Toplantıda platform başkan yardımcıları Fikret Uslu, Hüseyin Kemeç, Bektaş Tuna ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

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