Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın: 60 Dönüm Arazi ve 3 Ev Zarar Gördü

Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın: 60 Dönüm Arazi ve 3 Ev Zarar Gördü
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Alaca'nın Geven köyünde çıkan yangında rüzgarın etkisiyle ekili araziler ve evler zarar gördü. 60 dönüm buğday alanı, 100 dönüm mera arazisi etkilendi. Yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında ekili araziler ile 3 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Geven köyünde bir evin bahçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ekili araziler ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de yardımıyla söndürülen yangında 60 dönüm buğday ekili arazi, 100 dönüm mera arazisi, 3 ev ile bir tandır zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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