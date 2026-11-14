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Çorum TSO seçiminde Kerman'ın mavi listesi 60 meclis üyeliğinin 40'ını kazandı

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Çorum TSO seçiminde Kerman'ın mavi listesi 60 meclis üyeliğinin 40'ını kazandı
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Çorum TSO'nun meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde Gökhan Kerman'ın mavi listesi 60 meclis üyeliğinin 40'ını kazandı. 2 bin 806 üyenin oy kullandığı seçimde kırmızı liste 17, sarı liste 3 meclis üyeliği elde etti; meclis yönetim kurulu başkanı ve divanı belirleyecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde başkan adayı Gökhan Kerman'ın listesi çoğunluğu elde etti.

TSO Fuar Kompleksi'nde yapılan seçimlerde Kerman'ın mavi listesi, Erkan Dalyan'ın kırmızı listesi ve Fahri Yandık'ın sarı listesi yarıştı.

Odaya kayıtlı 3 bin 822 faal üyeden 2 bin 806'sının oy kullandığı seçimlerde 2 bin 781 oy geçerli sayıldı.

Seçim sonucunda 60 meclis üyeliğinin 40'ını mavi liste kazandı. Kırmızı listenin 17 meclis üyeliği kazandığı seçimde sarı liste ise 3 meclis üyeliği elde etti.

Seçilen meclis üyeleri, yapacakları toplantıda oda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanı ve meclis divanını belirleyecek.

Kaynak: AA
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