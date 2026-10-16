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Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Taş, Kargı'da çeltik kurutma alanlarını inceledi

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Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Kargı ilçesinde süren çeltik hasadı ve Kargı Çayırı'ndaki kurutma çalışmalarını inceledi. Üreticilerle görüşen Taş, hasat sürecindeki sorunları, talep ve önerileri dinleyerek bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Kargı ilçesinde çeltik hasadı ve kurutma çalışmalarını inceleyerek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Kargı'da hasat çalışmaları sürüyor.

Tarlalardan toplanan çeltikler, Kargı Çayırı'nda güneş altında kurutularak işlenmeye hazırlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Kargı Çayırı'nı ziyaret ederek kurutma alanlarında incelemelerde bulundu, üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle sohbet eden Taş, çeltik üretimi ve hasat sürecinde karşılaşılan sorunları, talep ve önerileri dinledi.

Taş, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: AA
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