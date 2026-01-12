Haberler

Çorum'da ceviz bahçeleri karla kaplandı

Güncelleme:
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı, ceviz bahçelerini beyaza bürüdü. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kara dönüştü. Kar kalınlığının bazı yerlerde 20 cm'ye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri karla kaplandı.

İlçede gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, yerini kara bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Oğuzlar ilçesindeki ceviz bahçeleri karla kaplandı.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetreye kadar yükseldiği ceviz bahçelerinde güzel görüntüler oluştu.

Öte yandan, Çorum kent merkezi ile D100 kara yolunu birbirine bağlayan Çorum-Osmancık kara yolunun Laçin ilçe merkezi çevresinde de kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar ve karla karışık yağmurun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
