Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan Göreve Başladı
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A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekilliği görevinden Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Arif Pehlivan, resmi törenle karşılandı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv tarafından karşılanan Pehlivan, birim sorumlularıyla tanıştıktan sonra makamına geçti.
Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, göreve başladı.
A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekilliği görevinden Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Pehlivan, resmi törenle karşılandı.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv tarafından karşılanan Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören mangasını selamladı.
Pehlivan, törende birim sorumlularıyla tanıştıktan sonra makamına geçti.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel