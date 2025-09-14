Haberler

Çorum'da Yangın: Ahır ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında, elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen bir yangın sonucunda ahır ve depo zarar gördü. Yangında depodaki tarım ürünleri de hasar aldı.

Büyükdona Köyü'nde Salih Ö.'ye ait tandırlık, ahır ve depoda elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında ahır ve depo kullanılmaz hale geldi, depodaki 5 ton arpa, 3 ton buğday, 1 ton nohut ve 70 torba yem zarar gördü.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
