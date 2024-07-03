Çorum'da Vatandaşlar A Milli Takım'ın Çeyrek Finale Yükselişini Coşkuyla Kutladı
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı. Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, galibiyetin ardından sevinçle coştu. Araç konvoylarıyla Gazi Caddesi'nde kutlama yapan vatandaşlar, korna çalarak galibiyeti kutladı.
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevinci yaşadı.
Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini araç konvoyuyla kutladı.
Araçlarıyla Gazi Caddesi'ne çıkan vatandaşlar, korna çalarak galibiyeti kutladı.