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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı
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Çorum'da bir un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki un fabrikasının paketleme ünitesinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1'i ağır 9 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek inceleme yaptı.

Vali Çalgan, gazetecilere, paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı patlama yaşandığını söyledi.

Bu ünitede çalışan 9 kişinin patlamadan etkilendiğini belirten Çalgan, "Bir kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8'i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumunun iyi olduğunu az önce sağlık müdürümüzden öğrenmiş olduk. Bir tanesi üçüncü derece yanık tanısıyla tedavi edilmekte. Bu kişinin durumunun biraz kritik olduğunu, ağır olduğunu, diğer 7 hastanın kısa sürede taburcu edileceklerini söylediler." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğün olay yeri inceleme ekipleri patlama yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan patlama anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Patlamada yaralananların Zülfikar Tutuş, ?Necip Aslan, Ali Turp, ??Kenan Kazancı, Gazi Karakaş, Ümit Yıldırım, Nizamettin Bahar, Satılmış Kınıklı ve Mehmet Öztaş olduğu, Zülfikar Tutuş'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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