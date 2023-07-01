Çorum'da Otomobil Çarpışması: 9 Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, Muzaffer D. ve Tuncay Ç. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.