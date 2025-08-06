Çorum'da Oto Galeride Yangın Çıktı

Çorum'da Oto Galeride Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir oto galerinin çatısında çıkan yangın, klima motorundan kaynaklandığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatı katında hasara yol açtı.

Çorum'da bir oto galerinin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

İnönü Caddesi Galericiler Sitesi'nde Mustafa K'ye ait oto galerinin çatısında klima motorundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıda bulunan araç lastiklerinin tutuşması sonucu büyüyen yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın çatı katında hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle bir dram: Aynı gün evini ve eşini kaybetti

Aynı gün evini ve eşini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.