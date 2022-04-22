Çorum'da ortaokul öğrencileri temsili emniyet müdürü oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Ortaokulu'ndan iki öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü koltuğuna oturdu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, etkinlikler çerçevesinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cihan Türkmen, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Muharrem Olukçu, resim öğretmeni Neslihan Tilki ve öğrenciler Çağan Gönüllü ve Gizem Şimşek'i makamında kabul etti.

Gülser, öğrencilere polis teşkilatının yapısı ve çalışma alanlarını anlattı.

Öğrenciler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü koltuğuna oturdu.

Çağan Gönüllü, İl Emniyet Müdürü olarak polis telsiziyle Gazi Caddesi'ndeki yoğun trafiğe müdahale edilmesi, Gizem Şimşek ise bayram kutlamalarının yapılacağı alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talimatını verdi.