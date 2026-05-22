Çorum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatı denetimi sürüyor

Çorum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan taşımacılığında hareketlilik artarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle birlikte yol kontrollerini titizlikle sürdürüyor. Denetimlerde hayvanların küpe, pasaport, veteriner raporu ve taşıma şartları inceleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlıklara ulaşabilmesi için denetimlerin artırıldığı belirtildi.

İl müdürlüğü teknik ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen hayvan sevkiyatı yol kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, denetimlerin günün ilk ışıklarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kontroller kapsamında hayvanların küpe ve pasaport bilgilerinin, veteriner sağlık raporlarının, nakil belgelerinin, hayvan refahı ile taşıma şartlarının detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

Denetimlerle kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi, bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların güvenilir kurbanlıklara ulaşmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, kontrollerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
