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Çorum'da Kadınlara Yönelik Ağaç Oymacılığı Kursu Açıldı

Çorum'da Kadınlara Yönelik Ağaç Oymacılığı Kursu Açıldı
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Çorum Belediyesi, kadınların meslek edinerek ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla ağaç oymacılığı kursu başlattı. Kurs kapsamında kadınlar, ahşap oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı gibi konularda eğitim alacak.

Çorum Belediyesince açılan ağaç oymacılığı kursunda kadınların meslek edinerek ekonomiye ve üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "İşim Gücüm Üretim Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Belediye bünyesinde Yunus Emre İş Merkezi'nde oluşturulan Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi'nde kadınlara yönelik ağaç oymacılığı kursu başladı.

Yirmi kursiyerin katıldığı, iki ay sürecek kursta kadınlar ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörlüğü konularında eğitim görecek.

Kadınların meslek edineceği kurs süresince üretilecek ahşap eşyalar satışa sunulacak.

Kurs eğitmeni Firdevs Balcı, ahşap işlerinin yalnızca erkek işi olarak görüldüğünü, ahşabın kadın eli ile nasıl güzelleşeceğini göstermek istediklerini bildirdi.

Ahşap oymanın gönül işi olduğunu belirten Balcı, "Ellerimizin hamuruyla girdiğimiz bu işten inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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