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Çorum'da Hijyen İhlali Yapan Esnafa Tezgah Kapatma Cezası

Çorum'da Hijyen İhlali Yapan Esnafa Tezgah Kapatma Cezası
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Temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 kez ceza alan pazar esnafı, 3. kez ihlal edince 1 hafta boyunca tezgah açmama cezası aldı. Çorum Belediyesi, hijyen konusunda denetimlere devam ediyor.

Çorum'da temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 kez cezai işlem uygulanan bir pazar esnafının, 3. kez ihlal yaptığı tespit edilmesi üzerine 1 hafta boyunca semt pazarlarında tezgah açmama cezası verildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, semt pazarlarında genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Zabıta ekipleri, her gün pazar yerlerini gezerek, esnafı pazar alanını ve tezgahlarını temiz kullanma konusunda uyardı.

Yapılan denetimde hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uygulanan bir esnafın kural ihlallerini sürdürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası ve 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi.

Esnafın tezgahının bulunduğu alan ise zabıta ekiplerince demir parmaklıklarla kapatılarak, üzerinde "Bu tezgah yeri, 5957 sayılı kanununun 14. maddesine göre, 'satış yerinin temiz tutulmaması' kuralına uymadığından, Belediye Encümeninin 19 Eylül 2024 tarih ve 1550 sayılı kararı ile 7 gün pazardaki faaliyetinden men edilmiştir." yazılı tabela asıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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