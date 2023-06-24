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Çorum'da düğün konvoyu kaza yaptı: 8 yaralı

Çorum'da düğün konvoyu kaza yaptı: 8 yaralı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde aynı düğüne giden iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde aynı düğüne giden iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 19 RB 31 plakalı hafif ticari araç, Tutuş köyü ile Alpagut köyü yol ayrımında Mürsel T'nin kullandığı 01 HP 204 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleriyle birlikte araçlarda bulunan Osman A., Zülfiye T., Sabiha B., Beyhan B., Ayşe B. ve Funda T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 8 kişinin Tutuş köyündeki bir düğün törenine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel

Dodurga Çorum Güncel Haberler

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