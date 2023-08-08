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Çorum'da çıkan yangında 15 ceviz ağacı zarar gördü

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Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 15 ceviz ağacı zarar gördü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 15 ceviz ağacı zarar gördü.

Dodurga- İskilip kara yolu kenarındaki bir ceviz bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında bahçedeki 15 ceviz ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel

İskilip Dodurga Çorum Güncel Haberler

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