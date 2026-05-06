Oğuzlar'da çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında 'Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 Desteklemeleri' hakkında çiftçilere hibe destekleri, başvuru şartları ve proje süreçleri anlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Oğuzlar Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kırsal kalkınma kapsamında sağlanan hibe destekleri, başvuru şartları ve proje süreçleri hakkında üreticilere detaylı bilgi verildi.
Toplantıda, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, kırsalda kalkınmanın desteklenmesi ve çiftçilerin devlet desteklerinden daha etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.