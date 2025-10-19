Haberler

Çorum'da Çiftçiler Geleneksel Yöntemle Çeltik Kurutuyor

Güncelleme:
Çorum'un Kargı ilçesinde çeltik üreticileri, nisan ayında başladıkları süreçten sonra mahsullerini hasat etti. Geleneksel yöntemlerle sonbahar güneşi altında çeltiklerini kurutuyorlar. Ancak, bu yıl hava koşulları nedeniyle verim yüzde 30 oranında düştü.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Kargı ilçesinde çiftçiler çeltiklerini geleneksel yöntemle kurutuyor.

Tarlalarını nisan ayında Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, yaklaşık 6 aylık zahmetli sürecin ardından mahsullerini hasat etti.

Traktörlerle ilçedeki harmanlara taşınan çeltik, burada geleneksel yöntemle, sonbahar güneşiyle kurutuluyor.

İmece usulüyle yapılan kurutma işleminde çiftçiler, zorlu geçen üretim sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede ailesiyle çiftçilik yapan 30 yaşındaki Mustafa Alperen Aktepe, AA muhabirine, bu yıl hava şartları dolayısıyla verimlerin düşük olduğunu söyledi.

Hasat sürecinin tamamlandığını belirten Aktepe, "Kurutma sürecimiz devam ediyor. Bu yıl gerek hava şartları gerekse Kızılırmak'ın tuzluluğu gibi sebeplerden dolayı verim yüzde 30 oranında düşük. Burada 250 dönüm arazi ekiyoruz. Bizim gözlemlediğimiz yüzde 30 civarında verim düşüklüğü var. Devlet henüz çeltik alım fiyatını açıklamadı. İnşallah bu yıl da çeltik para edecek gibi görünüyor." dedi.

İlçede 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Mehmet Fatih Aktepe ise çeltik ekiminin zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çeltik ekimine nisan ayında tarla hazırlığıyla başlıyoruz. Mayıs ayında tohum tarlayla buluşuyor. Yaz aylarında otlarla ve hastalıklarla mücadele ediyoruz. Ekim ayına geldiğimizde ise hasadımıza başlarız. Şu anda da hasadımızı yaptık, harman yerinde kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl rekoltemiz geçmiş yıllara oranla biraz düşük ancak pirinç verimi yüksek. Yaklaşık bir hafta kurutma sürecimiz devam edecek. Sonrasında çeltiğimizi satarak sezonu kapatacağız."

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
