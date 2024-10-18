Çorum'da Bir Ceviz Fidanı İkinci Kez Meyve Verdi

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir ceviz fidanı, ikinci kez meyve verdi.

İlçede çiftçilik yapan Bekir Yarbaşı, Dodurga-İskilip kara yolu Gepür mevkisindeki bahçesinde çalışırken, ceviz fidanlarından birinin bu yıl ikinci kez meyve verdiğini fark etti.

Yarbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Bu nedenle ceviz fidanın meyve vermiş olabileceğini belirten Yarbaşı, "Fidanın ikinci kez ceviz vermesi beni hem duygulandırdı hem üzdü. İkinci ürünü ilkbaharda alamayız. Mevsimlerin değişmesi bizi kötü etkiledi. Ne yapacağız bilmiyorum." dedi.