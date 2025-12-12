Çorum'da 600 kişi işgücü programından yararlanacak

Çorum'da işsizlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 600 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce ( İşkur ) yürütülecek program kapsamında kent merkezinde 300, Alaca'da 30, Bayat'ta 25, Boğazkale, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ve Mecitözü'nde 14'er, İskilip'te 35, Kargı, Ortaköy ve Uğurludağ'da 20'şer, Osmancık ve Sungurlu'da ise 40'ar kişilik kontenjan açılacak.

Kamu kurumlarında temizlik ile bakım-onarım alanlarında 5 Ocak-30 Haziran 2026 tarihlerinde istihdam edilecek 600 kişi, 24 Aralık'ta İl İŞKUR Müdürlüğünde noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak.

Katılımcılara çalıştıkları her gün için İŞKUR tarafından cep harçlığı ödenecek, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanacak.

Programa katılmak isteyenler 15-19 Aralık tarihlerinde İŞKUR'un Alo 170 iletişim hattı, mobil uygulaması ve web sayfası aracılığıyla ya da İŞKUR müdürlüklerine giderek başvurabilecek.