Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bektaş, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçtiği fotoğraflar için muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Bektaş, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. Saat" fotoğrafına oy veren Bektaş, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını seçti.
"Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S.", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü" fotoğrafını oylayan Bektaş, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.
Bektaş, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.