Haberler

Alaca'da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaca Kaymakamlığı tarafından tarımsal üretimin artırılması amacıyla 244 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 409 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Kaymakam Meriç Dinçer, desteklerin artarak süreceğini ve çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılacağını belirtti.

Çorum'un Alaca ilçesinde tarımsal üretimin artırılması amacıyla çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 244 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 409 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarımın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üreticilere verilen desteklerin artarak devam edeceğine işaret eden Dinçer, tohum desteği ile çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, ayçiçeği ekim alanlarının genişletilmesi ve verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, CHP İlçe Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!