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Çorluspor 1947, Uzunköprüspor'ü 2-0 mağlup etti

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Çorluspor 1947, Uzunköprüspor'ü 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Uzunköprüspor ile karşılaştı.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım, karşılaşmayı bulduğu 2 gol ile kazandı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine, takımın yükselişe devam ettiğini söyledi.

Zor bir müsabakadan daha 3 puan ile ayrılmayı başardıklarını belirten Gümüş, "Kendi sahamızda bulduğumuz 2 gol ve net skor ile 3 puanı almayı bildik. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Tribünleri doldurarak desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Ergene'de cimnastik müsabakaları düzenlendi

Ritmik Cimnastik il birinciliği müsabakaları Ergene'de gerçekleşti.

Tekirdağ Okul Sporları faaliyetleri kapsamında, ritmik cimnastik müsabakaları Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı tarafından verildi.

Doğramacı, müsabakalarda başarılı olan öğrencilerin, Türkiye Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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