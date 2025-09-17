Çorluspor 1947, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Çorluspor 1947, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yendi.

General Basri Saran Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda rakibine oranla daha istekli ve baskılı futbol ortaya koyan Çorluspor 1947 karşılaşma sonunda 2-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Ahmet Bayram maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının çok iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "Kendi evimizde kupa maçında rakibimizi mağlup ettik. Bu güzel bir skor oldu. Bundan sonra da bütün maçlarımız mutlak galibiyet için çıkacağız." dedi.