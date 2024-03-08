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Çorlu Spor 1947 Kullar 1975 Spor maçına hazır

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Bölgesel Amatör Lig 2. grup ekiplerinden Çorlu Spor 1947, hafta sonu oynayacağı Kullar 1975 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti.

Bölgesel Amatör Lig 2. grup ekiplerinden Çorlu Spor 1947 hafta sonu karşılaşacağı Kullar 1975 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada kendi sahalarında oynayacakları müsabaka için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Çorlu General Basri Saran Stadı'nda 10 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 3 puan kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Gümüş, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

"Spor Psikolojisi" konferansı düzenlendi

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Spor psikolojisi" konferansı düzenlendi.

Mustafa Aslan Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa, Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, psikolog Merve Baran ile sporcular katıldı.

Doğramacı, konferansın sporcular için önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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