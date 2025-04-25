Çorlu'da Kaporta Atölyesinde Yangın: 6 Otomobil Ziyan Oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaporta boya atölyesinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kaporta boya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, atölyede onarım için bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.