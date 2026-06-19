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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Çorlu Belediyesi, Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temelini attı ve dar gelirli ailelerin çocuklarına meyve dağıtılacak 'Halk Meyve' projesi için protokol imzaladı.

Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılacak Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, seçim döneminde sözünü verdikleri projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin Çorlu'nun üçüncü kapalı pazar yeri olacağını belirten Sarıkurt, yatırımın bölgenin pazar yeri ihtiyacına kalıcı çözüm sunacağını ifade etti.

Sarıkurt, projenin pazarcı esnafının daha modern ve sağlıklı koşullarda hizmet vermesine, vatandaşların ise daha konforlu bir ortamda alışveriş yapmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk betonu dökerek temel atımını gerçekleştirdi.

Çorlu'da "Halk Meyve" projesi başlatıldı

Çorlu Belediyesi ile Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası iş birliğinde hayata geçirilen "Halk Meyve - Meyve Dağıtım Projesi" için protokol imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, proje kapsamında dar gelirli ailelerin 36-72 ay arasındaki çocuklarına her ay mevsimine uygun taze meyve ulaştırılacağını söyledi.

Çocukların sağlıklı gelişimlerinin öncelikleri olduğunu belirten Sarıkurt, kentte hiçbir çocuğun mahrumiyet hissetmemesi için sosyal destek projelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Proje kapsamında meyve dağıtımlarının, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince belirlenen ailelere düzenli olarak yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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