Haberler

Çorlu Belediyesi, Trakya Birlik ile Ayçiçeği Yağı Üretimi İçin Protokol İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Belediyesi ve Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği arasında imzalanan protokol ile Çorlu'da üretilen ayçiçeği, Trakya Birlik tarafından işlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Ayrıca, Cumhuriyet'in 102. yılı için 102 fidan dikildi.

Çorlu Belediyesi ve Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Çorlu Belediyesine ait arazilerde üretilen ayçiçeği Trakya Birlik tarafından işlenecek, elde edilecek ayçiçeği yağı ise Çorlu Belediyesi Dost Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye tarafından üretilen yüksek kaliteli ayçiçeği çekirdeklerinin, birliğin modern tesislerinde işlenerek sofralık ayçiçeği yağına dönüştürüleceğini belirtti.

Sarıkurt, üretilecek yağın, hiçbir ticari amaç güdülmeksizin Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını ifade etti.

Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi

Çorlu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü için 102 fidan dikti.

Yenice Cumhuriyet Hatıra Ormanı'nda, Cumhuriyet'in 102. yılı anısına 102 fidan toprakla buluşturuldu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hem çevre bilincini artırmayı hem de Cumhuriyet'in değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.