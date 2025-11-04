Çorlu Belediyesi, Trakya Birlik ile Ayçiçeği Yağı Üretimi İçin Protokol İmzaladı

Çorlu Belediyesi ve Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Çorlu Belediyesine ait arazilerde üretilen ayçiçeği Trakya Birlik tarafından işlenecek, elde edilecek ayçiçeği yağı ise Çorlu Belediyesi Dost Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye tarafından üretilen yüksek kaliteli ayçiçeği çekirdeklerinin, birliğin modern tesislerinde işlenerek sofralık ayçiçeği yağına dönüştürüleceğini belirtti.

Sarıkurt, üretilecek yağın, hiçbir ticari amaç güdülmeksizin Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını ifade etti.

Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi

Çorlu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü için 102 fidan dikti.

Yenice Cumhuriyet Hatıra Ormanı'nda, Cumhuriyet'in 102. yılı anısına 102 fidan toprakla buluşturuldu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hem çevre bilincini artırmayı hem de Cumhuriyet'in değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.