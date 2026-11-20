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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında gerçekleştirilen bir yan etkinlikte, sürdürülebilir konferans yönetimi çerçevesinde ulaşım, konaklama, atık yönetimi ve erişilebilirlik alanlarında hayata geçirilen uygulamalar ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 Alanı Mavi Bölge'deki Türkiye Pavyonu'nda "Söylemden Uygulamaya: COP31 Sürdürülebilirlik Yönetimi" başlıklı yan etkinlik düzenlendi.

COP31 Sürdürülebilirlik Sorumlusu Figen Erkek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, COP29'a ev sahipliği yapan Azerbaycan ile COP31'in ev sahibi Türkiye'nin sürdürülebilir konferans yönetimi deneyimleri paylaşıldı.

COP29 İcra Kurulu Başkanı Narmin Jarchalova, Bakü'de düzenlenen COP29'un konferans devam ederken ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Sertifikası aldığını belirterek, bunun Azerbaycan'da söz konusu belgeyi alan ilk etkinlik olduğunu ifade etti.

Jarchalova, sürdürülebilirlik uygulamalarının sahaya yansıtılması ve edinilen deneyimlerin sonraki COP ev sahiplerine aktarılmasının önemine değindi.

COP31'de 630 düşük emisyonlu otobüsle yaklaşık 800 bin yolcu taşındı

COP31 Konaklama, Ulaşım, Lojistik, Sürdürülebilirlik ve Erişilebilirlik Sorumlusu Ahmet Sami Kulaklıoğlu da Türkiye'nin konferans kapsamında hayata geçirdiği uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

Kulaklıoğlu, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) TS ISO 20121: 2024 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Belgesi'ni Türkiye'de ilk kez COP31 için verdiğini belirterek, konferans başlamadan bir ay önce alınan belgenin COP tarihinde en erken alınan ISO 20121 belgesi olduğunu vurguladı.

COP31 kapsamında 25 belediyeden temin edilen 630 düşük emisyonlu otobüsle katılımcılara ücretsiz ulaşım hizmeti sunduklarını aktaran Kulaklıoğlu, 1-16 Kasım'da yaklaşık 800 bin yolcunun bu hizmetten yararlandığını bildirdi.

Kulaklıoğlu, resmi konaklama platformunda sürdürülebilir turizm, eko sertifikalı ve erişilebilir oteller için ayrı filtreler oluşturduklarını, otel bölgelerini de servis güzergahları üzerinden konferans alanına bağladıklarını anlattı.

Konferans alanının Sıfır Atık Belgesi aldığını belirten Kulaklıoğlu, Mavi ve Yeşil Bölge'de sıfır atık uygulama noktaları oluşturduklarını ve üç köyü "Sıfır Atık Köyü" olarak tanıttıklarını kaydetti.

Kulaklıoğlu, ikram hizmetlerinde kullanılan gıda ürünlerini 80 kilometrelik yarıçap içindeki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini, erişilebilirlik kapsamında ise 15 yardım masası ve 102 mor yelekli gönüllüyle katılımcılara destek sağladıklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik uygulamalarının raporlanmasının önemine dikkat çekildi

Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Murat Günaydın da COP31'in sürdürülebilirlik politikası ve raporlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, konferans kapsamında hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamalarının ölçülmesi ve sonuçlarının şeffaf biçimde raporlanmasının önemini vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve CARF Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız ise "Sürdürülebilir Etkinlikler ve COP31: ISO 20121 Başarı Öyküsü" başlıklı sunumunda, sürdürülebilir etkinlik yönetimi standardının büyük ölçekli organizasyonlardaki rolünü anlattı.

Cılız, ISO 20121 standardının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla ilişkisini ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan COP31'e uzanan uygulama örneklerini değerlendirdi.

Etkinlikte, Bakü'den Antalya'ya taşınan sürdürülebilir konferans yönetimi deneyiminin gelecek COP organizasyonlarına aktarılmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA