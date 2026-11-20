Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) teknoloji çağı gençliğinin iklim değişikliğine ilişkin farkındalığı ve beklentileri konuşuldu.

Cop31 alanındaki Mavi Bölge'de yer alan Sıfır Atık Müzesi'nde "Yeni Nesil Girişimcilik: Teknoloji Çağı Gençliğinin İklim Değişikliği Sınavı" başlıklı Gençlik Forumu düzenlendi.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki üniversitelerden programa katılan gençlerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün, COP31 çalışmalarını eylem gündemi kapsamında sürdürdüklerini söyledi.

Yenigün, kadınlardan çiftçilere, gençlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin bu COP31'de yer aldığını ve programları izlediğini belirtti.

Gençlerin forumda dünya liderlerine mesaj verdiğini anlatan Yenigün, şunları kaydetti:

"Gençler 'Biz iklim gerçeğinin farkındayız, adil bir çözüm istiyoruz. Herkesin sorumluluğunu üstleneceği bir çözümün içinde bulunmak istiyoruz. Bugünün sorunlarından etkilenen ama yarının sorunlarını çözecek olan gençler olarak, yarınki kararlarda bizler de söz sahibi olmak, çözümün bir parçası olmak istiyoruz' dedi. Sorularımıza çok harika cevaplar verdiler ve iklim konusunda herkesi umutlandıracak cevaplar aldık. Son olarak iklim alanında birçok teknolojik yenilik, gelişme ve girişimin ortaya çıktığını fark ettik. Herkes, yarının bir iklim girişimcisi, bir iklim savunucusu ve bu alandaki teknoloji ve AR-GE çalışmalarının bir parçası olacağını belirtti."

Kaynak: AA