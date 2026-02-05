Haberler

Ck Hutchison'ın Bağlı Şirketi, Liman Sözleşmesinin İptali Konusunda Panama'ya Tahkim Süreci Başlattı

Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin bağlı ortaklığı Panama Ports Company, Panama Yüksek Mahkemesi'nin liman sözleşmesini iptal etmesine karşı tahkim süreci başlattı. Şirket, Panama hükümetinin aldığı tedbirlere de itiraz etti.

HONG KONG, 5 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin dolaylı olarak yüzde 90 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Panama Ports Company S.A., Panama aleyhine tahkim süreci başlattı.

Panama Yüksek Mahkemesi geçen hafta CK Hutchison Holdings Limited şirketine Panama'daki liman terminallerini işletme hakkı veren sözleşmeyi iptal etmişti.

CK Hutchison'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, Panama'da yüksek mahkemenin açıkladığı kararın ve Ports Company S.A. şirketinin iki limanda bulunan terminallerdeki operasyonlarına ilişkin Panama hükümetinin aldığı önlemlerin, ilgili yasal çerçeveye ve sözleşmeyi onaylayan yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Panama'nın kararına güçlü şekilde karşı çıktıklarını ifade eden CK Hutchison, hukuk danışmanlarıyla görüşmelerine devam edeceklerini ve konuyla ilgili olarak ek ulusal ve uluslararası yasal süreçlere başvurmak da dahil olmak üzere tüm haklarının saklı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

