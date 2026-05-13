Cizre Tso'dan "İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda Belge­Siz Yüksek Ücret Tahsilatı" İddiası

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak arasındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda akaryakıt taşımacılığı yapan firmalardan "muamele parası" adı altında ücret alındığını bildiren bir dilekçeyi T.C. Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği/Gümrük Ateşeliği'ne iletti.

Cizre TSO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım imzasıyla T.C. Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği/Gümrük Ateşeliği'ne iletilen dilekçe kamuoyuyla paylaşıldı.

Dilekçede, bölgeden Irak'a tankerlerle akaryakıt taşımacılığı yapan firmalardan, İbrahim Halil Sınır Kapısı geçişleri sırasında "muamele parası" adı altında çeşitli ücretler tahsil edildiği belirtildi.

Araçların boş olarak Irak tarafına giriş yaparken yaklaşık 295 Amerikan Doları, dolu olarak Irak'tan çıkış yaparken ise yaklaşık 325 Amerikan Doları ödeme yapmak zorunda bırakıldığı ifade edilen dilekçede, tahsilatlar karşılığında çoğu zaman resmi makbuz, tahsilat belgesi veya ödeme dekontu verilmediği kaydedildi.

Bazı durumlarda verilen belgelerde tahsil edilen gerçek tutarın çok altında rakamların gösterildiği belirtilen dilekçede, bu durumun hem hukuki hem de ticari açıdan soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Dilekçede ayrıca söz konusu uygulamaların bölge firmalarının rekabet gücünü azalttığı, taşımacılık maliyetlerini artırdığı ve Türkiye-Irak ticaretini olumsuz etkilediği belirtilerek, uygulamaların ilgili Irak makamları nezdinde gündeme getirilmesi talep edildi.

Kaynak: ANKA
