Cizre Spor Lisesi Öğrencisi Sudenur Yalgettekin Türkiye Üçüncüsü Oldu
İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Cizre Spor Lisesi öğrencisi Sudenur Yalgettekin, Türkiye üçüncüsü oldu. Yalgettekin, İzmir'de 25 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonaya, beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak yönetiminde hazırlandı. Yalgettekin, şampiyonada gösterdiği mücadele ile Türkiye üçüncüsü seçildi.
İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Cizre Spor Lisesi öğrencisi Sudenur Yalgettekin, Türkiye üçüncüsü oldu.
Yalgettekin, İzmir'de 25 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonaya, beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak yönetiminde hazırlandı.
Yalgettekin, şampiyonada gösterdiği mücadele ile Türkiye üçüncüsü seçildi.