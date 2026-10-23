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Citigroup, Çin'de 1,2 milyar yuanlık menkul kıymetler şirketi kurma onayı aldı

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Citigroup, Çin'de 1,2 milyar yuanlık menkul kıymetler şirketi kurma onayı aldı
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Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Citigroup'un Çin'de tamamına sahip bir menkul kıymetler şirketi kurma planını onayladı. Şanghay'da kurulacak şirketin kayıtlı sermayesi 1,2 milyar yuan olacak ve şirket sermaye piyasası hizmetleri sunabilecek.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup'un Çin'de tamamına sahip olacağı bir menkul kıymetler şirketi kurma planını onayladı. Cuma günü verilen onay, Çin'in finans sektörünü yabancı kuruluşlara daha fazla açma yönündeki çabalarının son örneğini teşkil ediyor.

Komisyonun açıklamasına göre Citigroup, bu onayla birlikte Çin'de hisse senedi aracılığı, menkul kıymetler yatırım danışmanlığı, menkul kıymetlerin halka arzına aracılık ve kendi hesabına menkul kıymet alım satımı gibi sermaye piyasası hizmetleri sunabilecek.

Shanghai'da kurulacak Citigroup Menkul Kıymetler (Çin) Limited Şirketi'nin kayıtlı sermayesi 1,2 milyar yuan (yaklaşık 178,6 milyon ABD doları) olacak.

Kaynak: Xinhua
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