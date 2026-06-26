Haberler

Çinli Zxmoto, Avrupa'ya 200'den Fazla Motosiklet İhraç Etti

Çinli Zxmoto, Avrupa'ya 200'den Fazla Motosiklet İhraç Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Chongqing merkezli motosiklet üreticisi ZXMOTO, 200'den fazla motosikletini Avrupa pazarına ihraç etti. Sevkiyatlar Guoyuan Limanı'ndan Yangtze Nehri ve denizyoluyla Polonya'ya ulaştırılacak. Şirket ayrıca yakında İspanya'ya 330 motosiklet daha göndermeyi planlıyor. Chongqing, 2025'te ülke motosiklet üretiminin %35,5'ini karşıladı.

CHONGQİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing merkezli motosiklet üreticisi ZXMOTO tarafından üretilen 200'den fazla motosiklet Avrupa pazarına ihraç edildi.

Chongqing Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada söz konusu sevkiyatın, şirketin Avrupa'ya gerçekleştirdiği son toplu ihracat olduğunu kaydetti.

Chongqing'deki Guoyuan Limanı'ndan sevk edilen motosikletler, Yangtze Nehri üzerinden Shanghai'a ulaştırıldıktan sonra denizyolu taşımacılığına aktarılacak ve oradan da nihai varış noktası olan Polonya'ya gönderilecek.

ZXMOTO Dış Ticaret Departmanı Sorumlusu Huang Qin, İspanya'ya gönderilecek 330 motosikletin de yakın zamanda sevk edilmesinin planlandığını bildirerek, "Guoyuan Limanı'ndaki gümrükleme hizmetleri son derece elverişli. Özellikle nehir-deniz intermodal taşımacılığı modeli, ürünlerimizin küresel pazara daha verimli şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor" dedi.

Huang, geçmişte ağırlıklı olarak Asya pazarına odaklandıklarını, uluslararası motosiklet yarışlarındaki başarılı performanslarının ise Avrupa'dan gelen siparişlerde hızlı bir artışa yol açtığını söyledi.

Çin'in önde gelen otomobil ve motosiklet üretim merkezlerinden biri olan Chongqing, 2025 yılında yaklaşık 7,86 milyon motosiklet üreterek ülkenin toplam motosiklet üretiminin yüzde 35,5'ini oluşturdu. Resmi verilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında Chongqing'in motosiklet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 12,21 milyar yuana (yaklaşık 1,79 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor

WEEX’in yasa dışı oyunu! Sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu