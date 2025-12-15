Yabancı Bankalar Çinli Şirketlerin Küresel Büyümesinde Etkin Rol Oynuyor

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki yabancı bankaların, Çinli şirketlerin yurtdışında iş yapmalarını desteklediği ve Çinli şirketlerin büyümesinin getirdiği faydalarda pay sahibi olduğu belirtildi.

Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi'nin Beijing şubesi, söz konusu bankaların 2024 yılında 14.900 Çinli şirketin yurtdışı faaliyetlerine sağladığı toplam finansal desteğin 1,24 trilyon yuana (yaklaşık 175,54 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

An itibarıyla 17 ülke ve bölgeden 48 yabancı bankanın Beijing'de operasyonel şubesi bulunuyor.

Şube, finansal reformlar için bir test alanı işlevi görmeye devam edecek olan başkentin, yabancı bankaların yerelleşmiş ve uzmanlaşmış gelişimini destekleyeceğini ifade etti.