Yabancı Bankalar Çinli Şirketlerin Küresel Büyümesinde Etkin Rol Oynuyor

Çin'in Beijing şehrindeki yabancı bankaların, 2024 yılında 14.900 Çinli şirketin yurtdışında iş yapmalarına destek sağlayarak toplamda 1,24 trilyon yuan (yaklaşık 175,54 milyar ABD doları) finansman sağladığı açıklandı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki yabancı bankaların, Çinli şirketlerin yurtdışında iş yapmalarını desteklediği ve Çinli şirketlerin büyümesinin getirdiği faydalarda pay sahibi olduğu belirtildi.

Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi'nin Beijing şubesi, söz konusu bankaların 2024 yılında 14.900 Çinli şirketin yurtdışı faaliyetlerine sağladığı toplam finansal desteğin 1,24 trilyon yuana (yaklaşık 175,54 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

An itibarıyla 17 ülke ve bölgeden 48 yabancı bankanın Beijing'de operasyonel şubesi bulunuyor.

Şube, finansal reformlar için bir test alanı işlevi görmeye devam edecek olan başkentin, yabancı bankaların yerelleşmiş ve uzmanlaşmış gelişimini destekleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
