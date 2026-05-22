Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı: Çin, 2025'te Almanya'daki En Büyük Yabancı Yatırım Kaynağı Oldu

BERLİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çinli şirketler, geçen yıl Almanya'daki yabancı yatırım projelerinde en büyük kaynak haline gelerek 2017'den bu yana ilk kez ABD'yi geride bıraktı.

Almanya'nın federal hükümete bağlı Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı'nın perşembe günü yayımladığı yıllık resmi rapora göre, Çinli şirketlerin Almanya'da başlattığı yatırım projelerinin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artarak 228'e ulaştı.

ABD'li şirketler önceki yıla göre yüzde 10 düşüşle 206 projeye imza atarken, İsviçre ise yüzde 13,9 düşüşle 174 projeyle üçüncü sırada yer aldı.

Sıfırdan yatırımlar ve genişleme projelerini kapsayan raporda, birleşme ve satın alımlar yer almıyor.

Rapora göre Almanya'daki toplam yabancı yatırım projesi sayısı 2025 yılında yüzde 9,3 düşüşle 1.564'e geriledi. Ajans, bunu "zorlu küresel yatırım ortamının" yansıması olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte Avrupa Birliği genelinde yabancı yatırım projelerinde yaklaşık yüzde 18'lik düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, Almanya'nın diğer üye ülkelere kıyasla nispeten dirençli kaldığı belirtildi.

Rapora göre Çinli yatırımcılar en çok elektronik ve otomasyon, ulaştırma ve lojistik, enerji ve dijitalleşme alanlarına ilgi gösterdi.

Çinli yatırım projelerinin beşte birinden fazlası üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini kapsıyor. Bu oran, Almanya'daki yabancı yatırım projelerindeki genel ortalamanın üzerinde. Ajansa göre bu durum Çinli firmaların yerel sanayi tabanına entegrasyonu derinleştirdiğini gösteriyor.

Ajans uzmanı ve raporun yazarı Thomas Bozoyan, Çinli şirketlerin endüstriyel uygulamalar, ileri teknolojiler, geleceğin teknolojileri ve bilgi yoğun hizmetler başta olmak üzere Almanya'daki varlıklarını sürekli genişlettiğini söyledi.

Bozoyan, "Bu sadece Almanya'nın uzun vadede Çinli yatırımcılara yönelik cazibesini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda Çinli şirketlerin hız kazanan uluslararası genişlemesini ve küresel hedeflerini de yansıtıyor" dedi.

