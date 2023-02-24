Çinli Otomobil Üreticisi Gwm, Malezya'daki Elektrikli Araç Talebini Karşılamak Üzere Harekete Geçti

Çin'in önde gelen spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor (GWM), araç yelpazesiyle Malezya elektrikli araç piyasasına giriyor.

Malezya hükümeti, çeşitli vergi teşviklerinin yanı sıra başta şarj istasyonları olmak üzere destekleyici bir altyapı oluşturarak elektrikli araç sektörü için uygun koşulların yaratılmasına önem veriyor.

Bu politika değişiklikleri, ülkede bu araçlara yönelik bir talep oluşturdu ve birçok şirket, ürünlerini Malezya piyasasına getirmeye başladı.

SES (Çince): CUİ ANQİ, Great Wall Motor (GWM) Malezya Satış Şirketi Genel Müdürü:

"Malezya piyasası, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) stratejimiz açısından son derece önemli. Burada otomobil tüketimi doygunluğa ulaşmış durumda ancak yeni enerjili araç açısından burası halen bir mavi okyanus piyasası. Malezya piyasasının, otomobilde bir üst modele geçme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.

Şu an birtakım değişiklikler de görüyoruz. Otomobil tüketiminin bir üst seviyeye çıkarılması trendi daha bariz hale geliyor. Tüketiciler, kaliteye dikkat etmekle birlikte yeni enerjili akıllı ve kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik giderek artan bir talep sergiliyor.

Yakın gelecekte Malezya'nın otomobil sektörünün sağlam temellerine dayanarak, üretim ve satış ortaklarımızla yakın işbirliği ve sürekli inovasyon yoluyla Malezya'nın yeni enerjili otomobil sektörünün hızlı ve yüksek kaliteli gelişim sergileyeceğine inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor. (XHTV)