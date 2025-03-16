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Çinli Otomobil Markaları Türkiye Pazarında Güçleniyor

Çinli Otomobil Markaları Türkiye Pazarında Güçleniyor
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Otomotiv sektöründe 15 yılı aşkın tecrübeye sahip Semih Eryükseldi, Çinli otomobil markalarının rekabetçi fiyatlar ve uzun vadeli yatırımlarla Türkiye'de kilit oyuncular haline geldiğini belirtti. ODMD raporuna göre, Chery, MG ve BYD gibi markalar önemli satış artışları yaşadı.

İSTANBUL, 16 Mart (Xinhua) -- Otomotiv sektöründe 15 yılı aşkın tecrübeye sahip sektör yetkilisi Semih Eryükseldi, Çinli otomobil markalarının rekabetçi fiyatları ve uzun vadeli yatırım yönündeki kararlılıklarıyla Türkiye'de otomotiv pazarının kilit oyuncuları haline geldiğini söyledi.

Eryükseldi cuma günü Xinhua'ya verdiği söyleşide Chery, MG ve BYD gibi Çinli otomobil markalarının sürdürülebilir büyüme için sürekli yatırım yaparak Türkiye'de uzun vadeli başarı elde ettiklerini belirtti.

Eryükseldi, Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 4 Mart'ta yayımladığı ve Çinli otomobil markalarının 2024 yılındaki satışlarında önemli düzeyde büyüme yaşandığı gösteren rapora atıfta bulundu.

ODMD raporuna göre Chery, geniş bir tüketici kitlesine hitap eden rekabetçi fiyatlara sahip Tiggo serisi ile geçen yıl Türkiye'de önceki yıla göre yüzde 40,54 artışla 57.047 araç sattı.

Chery'nin hızlı şekilde Türkiye pazarında güçlü bir yer edindiğini belirten Eryükseldi, "fiyat avantajıyla" stoklarındaki araçları sunarak, "önemli sayıda araç sattığını" ve stok konusunda sıkıntı yaşayan diğer markaları geride bıraktığını söyledi.

Raporda elektrikli ve hibrit modelleriyle tanınan MG'nin, 2024 yılında Türkiye'de 17.162 araç satarak 2023 rakamlarına kıyasla yüzde 18,70 artış sergilediği belirtiliyor.

Eryükseldi, "MG, 2021'den itibaren Türkiye'ye çok hızlı giriş yaptı ve farklı segmentlerde elektrikli, benzinli ve hibrit otomobiller gibi çeşitli modellerle hızla geniş müşteri tabanına ulaştı" dedi.

ODMD raporuna göre BYD, geçen yıl 2023'e göre yüzde 892,97 artışla 8.331 araç satarak büyük bir yükseliş gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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