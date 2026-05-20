Çınarcık'ta futbol turnuvası düzenlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında 2017 doğumlu sporcular mücadele etti. Turnuvada Yalovaspor birinci olurken, Çınarcık Belediyespor ikinci, Yalova Gücü ise üçüncü oldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Çınarcık Belediyespor sahasında gerçekleştirilen organizasyona 2017 doğumlu sporculardan oluşan takımlar katıldı.

Turnuvada Çınarcık Belediyespor'un yanı sıra Çiftlikköy Belediyespor, Esnafspor, Kadıköyspor, Kartalspor, Kirazlıspor, Yalova Gücü ve Yalovaspor mücadele etti.

Genç futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de sporun birleştirici ruhunu sahaya yansıttı.

Birbirinden çekişmeli maçların ardından turnuvada Yalovaspor birinci, Çınarcık Belediyespor ikinci, Yalova Gücü ise üçüncü oldu.

Organizasyon sonunda dereceye giren kulüplere kupaları Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Murat Şener
