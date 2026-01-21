Haberler

Çin Yüksek Halk Savcılığı, Ekonomik Suçlara Karşı Sert Önlemler Alınmasını İstedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Yüksek Halk Savcılığı, ekonomik suçlarla mücadele çağrısı yaparak, stratejik maden kaçakçılığı, yasadışı finans uygulamaları ve kara para aklama gibi konularda sert yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı, ülkedeki savcılık organlarına hukuka dayalı ticaret ortamına katkıda bulunmak üzere ekonomiyle ilgili ciddi suçlara karşı sert tutum sergileme çağrısında bulundu.

Yüksek Halk Savcılığı pazartesi günü başsavcıların katılımıyla düzenlenen ulusal konferansta ülkenin stratejik çıkarlarını korumak üzere stratejik madenlerin yurtdışına kaçırılması gibi suçlarla sert şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Halk Savcılığı, finansal sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak ve halkın mal güvenliğini korumak üzere finans sektöründeki yasadışı aracı kurum uygulamalarıyla mücadelede Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi gibi yetkili kurumlarla koordineli çalışmanın ve yasadışı para toplama ve finansal dolandırıcılık gibi suçlara ağır cezalar verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kara para aklamayla mücadeleye yönelik daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yapan Yüksek Halk Savcılığı, yeraltı bankaları ve sanal para birimleri aracılığıyla işlenen bu tür suçların cezalandırılmasına odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Yüksek Halk Savcılığı, sermaye piyasasında hukukun üstünlüğünü ilerletmek üzere Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ile koordinasyonun güçlendirilerek, finansal dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi menkul kıymetlerle ilgili suçlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var