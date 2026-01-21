Çin Yüksek Halk Savcılığı, Ekonomik Suçlara Karşı Sert Önlemler Alınmasını İstedi

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı, ülkedeki savcılık organlarına hukuka dayalı ticaret ortamına katkıda bulunmak üzere ekonomiyle ilgili ciddi suçlara karşı sert tutum sergileme çağrısında bulundu.

Yüksek Halk Savcılığı pazartesi günü başsavcıların katılımıyla düzenlenen ulusal konferansta ülkenin stratejik çıkarlarını korumak üzere stratejik madenlerin yurtdışına kaçırılması gibi suçlarla sert şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Halk Savcılığı, finansal sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak ve halkın mal güvenliğini korumak üzere finans sektöründeki yasadışı aracı kurum uygulamalarıyla mücadelede Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi gibi yetkili kurumlarla koordineli çalışmanın ve yasadışı para toplama ve finansal dolandırıcılık gibi suçlara ağır cezalar verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kara para aklamayla mücadeleye yönelik daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yapan Yüksek Halk Savcılığı, yeraltı bankaları ve sanal para birimleri aracılığıyla işlenen bu tür suçların cezalandırılmasına odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Yüksek Halk Savcılığı, sermaye piyasasında hukukun üstünlüğünü ilerletmek üzere Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ile koordinasyonun güçlendirilerek, finansal dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi menkul kıymetlerle ilgili suçlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.