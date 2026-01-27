Haberler

Çin, Yapay Zekanın İstihdam Üzerindeki Etkilerine Karşı Yeni Politikalar Açıklayacak

Güncelleme:
Çin, yapay zekanın işgücü üzerindeki etkilerini ele almak amacıyla yeni politika önlemleri uygulamaya koyacağını açıkladı. İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hedefli istihdam desteği ve genç iş arayanlara yönelik destekler sunacak.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin, hızlı teknolojik dönüşümün ülkenin işgücü piyasasını yeniden şekillendirmesi nedeniyle, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerini ele almayı hedefleyen politika önlemlerini uygulamaya koyacak.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salı günü düzenlediği basın toplantısında, yapay zekanın etkilerine yanıt vermek ve istihdamı teşvik etmek amacıyla resmi bir belge yayımlanacağını açıkladı.

Bakanlığa göre, yapay zeka odaklı politikaların yanı sıra kilit sektörlerde hedefli istihdam desteği sağlanacak ve üniversite mezunları ile diğer genç iş arayanlar gibi öncelikli gruplara yönelik destekler de genişletilecek.

