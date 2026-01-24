Çin'de 2025 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı Yüzde 19,1 Arttı

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 70.392'ye yükseldi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, aynı dönemde Çin anakarasında fiilen kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar ise yıllık bazda yüzde 9,5 azalarak 747,69 milyar yuan (yaklaşık 106,92 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde imalat sektörüne 185,62 milyar yuan tutarında doğrudan yabancı yatırım girişi olurken, hizmet sektörüne yönelik yatırımlar 545,12 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Yüksek teknoloji sektörü 241,77 milyar yuan tutarında doğrudan yabancı yatırım çekerken, e-ticaret hizmetleri alanındaki yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75, tıbbi cihaz ve ekipman imalatında yüzde 42,1, uzay araçları ile ekipmanları imalatında ise yüzde 22,9 oranında artış gösterdi.

Ülkeler bazında bakıldığında ise söz konusu dönemde İsviçre kaynaklı yatırımlar yüzde 68,8, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımlar yüzde 27,3 ve İngiltere menşeli yatırımlar yüzde 15,9 artış kaydetti.