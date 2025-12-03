Haberler

Çin ve Vietnam Arasında Karekodla Ödeme Hizmeti Başladı

Güncelleme:
Çin ve Vietnam, Hanoi'de karşılıklı karekodla ödeme hizmeti uygulamasını başlattı. Bu proje, Çinli tüketicilerin Vietnam'da karekod kullanarak ödeme yapabilmesine olanak tanıyor ve iki ülke arasındaki finansal ilişkileri güçlendirecek.

HANOİ, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Vietnam, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de karşılıklı karekodla ödeme hizmetini resmen uygulamaya soktu. Böylelikle karekodla ödeme hizmeti Vietnam pazarında kullanıma açılmış oldu.

Proje, Çinli tüketicilerin Vietnam'da Çin'in mobil ödeme araçlarını kullanarak Vietnam'ın ulusal karekod kod sistemi olan VietQR'yi kabul eden satıcılarda ödeme yapabilmesine imkan sağlıyor.

Vietnam Ulusal Ödeme Kurumu CEO'su Nguyen Quang Minh, etkinlikte yaptığı konuşmada karşılıklı karekodla ödeme sistemine geçilmesinin iki ülke arasındaki finansal ilişkiyi güçlendirecek bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

UnionPay International CEO'su Wang Lixin de projenin, işletmelere ve tüketicilere karşılıklı fayda sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
