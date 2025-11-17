Çin ve Umman Arasında Direkt Uçuşlar Başlıyor

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing ile Umman'ın başkenti Maskat'ı birbirine bağlayan direkt yolcu uçuşları 30 Kasım'da başlayacak.

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan (BDIA) alınan bilgiye göre, iki şehir arasında seferler haftada iki kez çarşamba ve pazar günleri MU2051/MU2052 koduyla China Eastern Havayolları'na ait Airbus A330 geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek.

Gidiş uçuşu, Beijing saatiyle 14.00'de BDIA'dan kalkacak ve yerel saatle 19.55'te Maskat Uluslararası Havalimanı'na varacak. Dönüş uçuşu ise, yerel saatle 21.55'te Maskat'tan kalkacak ve Beijing saatiyle ertesi gün sabah 10'da BDIA'ya varacak.

Çin ve Umman arasında yıllara dayanan dostluk son yıllarda iki ülke arasında yoğunlaşan ekonomik ve ticari işbirliği ve kültürel alışverişler ile daha da arttı.

Çin bu yılın mayıs ayında Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreynli pasaport sahipleri için deneme amaçlı vizesiz seyahat politikası uygulamaya koydu. Bu ülkelerin vatandaşları 9 Haziran 2025'ten 8 Haziran 2026'ya kadar iş, turizm, aile ziyareti, değişim veya transit amaçlı olmak kaydıyla, 30 güne kadar vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecekler.

Havalimanına göre bu direkt uçuş rotasının başlatılması iki ülke arasındaki alışverişi daha da teşvik edecek ve tatbiki işbirliğine ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracak.