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Çin ve Rusya İlişkileri Modası Geçmiş Yaklaşımlardan Farklı

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya'nın, modası geçmiş Soğuk Savaş yaklaşımından tamamen farklı olarak iki büyük ülke ilişkilerinde yeni bir örnek teşkil ettiğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülüp güçlendirilmesi, iki ülkenin halklarının esas çıkarlarını temel alarak yapılan stratejik bir tercih ve bu, dünyanın gidişatına ayak uydurmak için yapılması gereken şeydir.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya'nın, modası geçmiş Soğuk Savaş yaklaşımından tamamen farklı olarak iki büyük ülke ilişkilerinde yeni bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu sırasında düzenlenen basın toplantısında, Çin ve Rusya'nın ittifak kurmama, cepheleşmeme ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama temelinde kalıcı iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine yönelik çaba gösterdiğini ve kapsamlı stratejik koordinasyonu derinleştirmeye çalıştığını belirtti.

Rus doğalgazının Çin'deki birçok evde kullanıldığını ve Çin yapımı otomobillerin de Rus caddelerinde dolaştığını kaydeden bakan, bunun Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin sağlamlığını ve geniş imkanlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, "Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin sürdürülüp güçlendirilmesi, iki ülkenin halklarının esas çıkarlarını temel alarak yapılan stratejik bir tercih ve bu, dünyanın gidişatına ayak uydurmak için yapılması gereken şeydir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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