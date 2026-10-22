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Çin ve Rusya, 31. hükümet başkanları toplantısında ticari işbirliğini güçlendirecek

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Çin ve Rusya, 31. hükümet başkanları toplantısında ticari işbirliğini güçlendirecek
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Çin ve Rusya, St. Petersburg'daki 31. olağan hükümet başkanları toplantısının ardından ikili ticaretin kaliteli gelişimini teşvik etme konusunda anlaştı. Taraflar dış olumsuzluklara rağmen e-ticaret ve dijital ekonomi gibi alanlarda yeni büyüme faktörleri geliştirmeyi hedefliyor.

ST. PETERSBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Rusya, ikili ticaretin yüksek kaliteli gelişimini sürekli olarak teşvik etme konusunda anlaştı.

Çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Çin ve Rusya hükümet başkanları arasındaki 31. olağan toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride iki ülke, dış olumsuzluklara rağmen ikili ticaret ve ekonomik işbirliğinin istikrarlı ve sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

İki taraf, ticari ve ekonomik işbirliğini daha da güçlendirip, işbirliğinin kalite ve seviyesini istikrarlı ve kapsamlı şekilde geliştirmek üzere birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

Taraflar, ticareti güçlendirip genişletme, ürün yapısını daha da optimize etme ve sınır ötesi e-ticaret, dijital ekonomi ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanlarda yeni büyüme faktörleri geliştirme konusunda mutabık kaldı.

İki ülke, hizmet ticaretinde işbirliğini güçlendirme ve ticareti daha da kolaylaştırma konusunda da uzlaştı.

Kaynak: Xinhua
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