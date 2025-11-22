Çin ve Özbekistan İlişkilerini Güçlendirme Çağrısı

TAŞKENT, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Özbekistan'ın ikili ilişkilerini iyi komşuluk, dayanışma ve karşılıklı güvene dayalı yeni bir model haline getirmeleri çağrısında bulundu.

Wang cuma günü Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile gerçekleştirdiği ikinci stratejik diyalog toplantısında, Çin'in tam birleşmesinin bir an önce gerçekleşmesinin yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm Çin halkının ortak arzusu olduğunu ve Özbekistan'ın tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılığını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Wang, Çin'in Özbekistan ile birlikte Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunu stratejik öneme sahip bir proje olarak ilerletmeye, bağlantı imkanları için çeşitlendirilmiş bir çerçeve oluşturmaya, yeşil mineraller, yeni enerji ve yüksek teknoloji gibi sektörlerde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Wang, eğitim, kültür, turizm ve diğer alanlardaki etkileşimin artırılarak iki halk arasındaki dostluğun daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Özbekistan'ın yoksulluğun azaltılması konusundaki dikkate değer başarılarını takdir ettiklerini ve Çin-Özbekistan Yoksulluğu Azaltma İşbirliği Alt Komitesi ve Çin-Orta Asya Yoksulluğu Azaltma İşbirliği Merkezi'nin imkanlarını tam olarak kullanarak yoksulluğun azaltılması ve kırsal kalkınma alanındaki deneyimlerini paylaşmaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Wang, iki ülkeye kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki işbirliği mekanizmasını etkin şekilde işletmeleri, "üç kötü güç" olan terör, aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık ile uluslararası organize suçlara karşı ortak çabaları güçlendirmeleri ve dış müdahaleye karşı işbirliğini artırmaları çağrısında bulundu.

Wang, tarafların, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin inşasını teşvik etmek amacıyla Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya mekanizması gibi platformlar çerçevesinde koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini de söyledi.

Saidov ise, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması konusunda Çin'in güçlü desteğine minnettar olduklarını ifade ederek, Çin'in devlet yönetimi konusundaki başarılı deneyimlerinden yararlanmaya, üst düzey temasları güçlendirmeye, ikili ticareti artırmaya, Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmeye, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatını ilerletmeye ve yeşil kalkınma ve yüksek teknoloji gibi yeni alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Saidov, tek Çin ilkesine sıkı biçimde bağlı olduklarını, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere karşı olduklarını ve Çin'in ulusal birleşmesini desteklediklerini vurguladı.

Saidov, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin günümüzün ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğunu, uluslararası toplumdaki uzlaşı eksikliği ve güven açığını gidermeye katkı sunduğunu belirtti. Saidov, uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile iletişimi ve işbirliğini daha da güçlendirmeye, Çin-Orta Asya mekanizması ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi platformlar içinde koordinasyonu artırmaya istekli olduklarını da ifade etti.

Saidov, yıl sonuna kadar Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'ne katılmak üzere iç prosedürleri hızlandırdıklarını ve küresel yapay zeka işbirliği örgütüne katılmaya ve kurucu üyelerden biri olmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.